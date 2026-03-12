NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMERCO von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen AMERCO-Investment verlieren können.

Am 12.03.2025 wurde das AMERCO-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die AMERCO-Aktie bei 63,57 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die AMERCO-Aktie investierten, hätten nun 15,731 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 11.03.2026 auf 47,40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 745,63 USD wert. Das entspricht einem Minus von 25,44 Prozent.

Der Börsenwert von AMERCO belief sich jüngst auf 9,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at