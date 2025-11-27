AMERCO Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AMERCO von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit AMERCO-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das AMERCO-Papier bei 59,02 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die AMERCO-Aktie investiert hat, hat nun 169,434 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 52,27 USD gerechnet, wäre die Investition nun 8 856,32 USD wert. Mit einer Performance von -11,44 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
AMERCO wurde am Markt mit 10,15 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
