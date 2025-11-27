NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AMERCO von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in AMERCO-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit AMERCO-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das AMERCO-Papier bei 59,02 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die AMERCO-Aktie investiert hat, hat nun 169,434 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 52,27 USD gerechnet, wäre die Investition nun 8 856,32 USD wert. Mit einer Performance von -11,44 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

AMERCO wurde am Markt mit 10,15 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at