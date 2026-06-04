AMERCO Aktie
WKN: 904412 / ISIN: US0235861004
|Performance unter der Lupe
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04.06.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AMERCO von vor einem Jahr bedeutet
Am 04.06.2025 wurden AMERCO-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die AMERCO-Anteile bei 63,28 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die AMERCO-Aktie investiert hat, hat nun 15,803 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 55,06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 870,10 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 12,99 Prozent verringert.
Am Markt war AMERCO jüngst 11,05 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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