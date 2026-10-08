AMERCO Aktie
WKN: 904412 / ISIN: US0235861004
|Lohnende AMERCO-Anlage?
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08.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel AMERCO-Aktie: So viel Verlust hätte eine AMERCO-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem AMERCO-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 61,12 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 16,361 AMERCO-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des AMERCO-Papiers auf 59,16 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 967,89 USD wert. Mit einer Performance von -3,21 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Alle AMERCO-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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