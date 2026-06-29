NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: Diese Dividende steht American Eagle Outfitters-Anteilseignern zu

Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier American Eagle Outfitters am 26.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 0,50 USD je Aktie vereinbart. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, wurde die Dividende damit weder angehoben noch gesenkt. Somit schüttet American Eagle Outfitters insgesamt 85,26 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die American Eagle Outfitters-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 11,60 Prozent dezimiert.

American Eagle Outfitters-Ausschüttungsrendite

Zum New York-Schluss ging die American Eagle Outfitters-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 17,88 USD aus dem Handel. Für das Jahr 2026 weist die American Eagle Outfitters-Aktie eine Dividendenrendite von 2,15 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 3,10 Prozent.

Aktienkursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Aktienkurs von American Eagle Outfitters via New York 50,76 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 112,31 Prozent besser entwickelt als der American Eagle Outfitters-Kurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel American Eagle Outfitters

Für 2027 prognostizieren FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 0,38 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Abnahme auf 2,15 Prozent bedeuten.

Basisinformationen der American Eagle Outfitters-Aktie

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens American Eagle Outfitters beträgt aktuell 2,997 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von American Eagle Outfitters beläuft sich aktuell auf 21,39. Der Umsatz von American Eagle Outfitters belief sich in 2026 auf 5,547 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 1,09 USD.

Redaktion finanzen.at