NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Eagle Outfitters-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen American Eagle Outfitters-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden American Eagle Outfitters-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das American Eagle Outfitters-Papier an diesem Tag bei 14,12 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7,082 American Eagle Outfitters-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des American Eagle Outfitters-Papiers auf 22,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 159,35 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +59,35 Prozent.

Alle American Eagle Outfitters-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at