American Eagle Outfitters Aktie
WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064
|Lohnende American Eagle Outfitters-Anlage?
|
03.03.2026 16:05:13
NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Eagle Outfitters-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden American Eagle Outfitters-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das American Eagle Outfitters-Papier an diesem Tag bei 14,12 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7,082 American Eagle Outfitters-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des American Eagle Outfitters-Papiers auf 22,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 159,35 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +59,35 Prozent.
Alle American Eagle Outfitters-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!