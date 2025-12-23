NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Eagle Outfitters von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in American Eagle Outfitters-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die American Eagle Outfitters-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der American Eagle Outfitters-Anteile betrug an diesem Tag 15,61 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das American Eagle Outfitters-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,406 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 22.12.2025 174,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,20 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 74,25 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von American Eagle Outfitters belief sich zuletzt auf 4,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at