American Eagle Outfitters Aktie
WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064
|Lohnende American Eagle Outfitters-Anlage?
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12.05.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Eagle Outfitters von vor 10 Jahren eingebracht
Am 12.05.2016 wurde die American Eagle Outfitters-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das American Eagle Outfitters-Papier bei 13,93 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das American Eagle Outfitters-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 71,788 American Eagle Outfitters-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 114,14 USD wert. Damit wäre die Investition 11,41 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von American Eagle Outfitters belief sich zuletzt auf 2,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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