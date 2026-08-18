American Eagle Outfitters Aktie
WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064
|Lohnender American Eagle Outfitters-Einstieg?
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18.08.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Eagle Outfitters von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der American Eagle Outfitters-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 15,88 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Eagle Outfitters-Aktie investiert, befänden sich nun 6,297 American Eagle Outfitters-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 102,96 USD, da sich der Wert eines American Eagle Outfitters-Papiers am 17.08.2026 auf 16,35 USD belief. Mit einer Performance von +2,96 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
American Eagle Outfitters wurde am Markt mit 2,71 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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