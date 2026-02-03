NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Eagle Outfitters von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen American Eagle Outfitters-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das American Eagle Outfitters-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die American Eagle Outfitters-Aktie an diesem Tag bei 16,50 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 606,061 American Eagle Outfitters-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.02.2026 14 939,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24,65 USD belief. Mit einer Performance von +49,39 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von American Eagle Outfitters belief sich zuletzt auf 3,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at