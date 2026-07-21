NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Eagle Outfitters von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in American Eagle Outfitters-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das American Eagle Outfitters-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 12,89 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die American Eagle Outfitters-Aktie investierten, hätten nun 775,795 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 607,45 USD, da sich der Wert eines American Eagle Outfitters-Papiers am 20.07.2026 auf 17,54 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 36,07 Prozent angezogen.

American Eagle Outfitters wurde am Markt mit 2,85 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at