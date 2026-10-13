American Eagle Outfitters Aktie

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WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064

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Profitabler American Eagle Outfitters-Einstieg? 13.10.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Eagle Outfitters von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die American Eagle Outfitters-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das American Eagle Outfitters-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des American Eagle Outfitters-Papiers betrug an diesem Tag 16,82 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 594,530 American Eagle Outfitters-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 18,07 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 743,16 USD wert. Mit einer Performance von +7,43 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war American Eagle Outfitters zuletzt 3,05 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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