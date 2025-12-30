American Eagle Outfitters Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Eagle Outfitters von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem American Eagle Outfitters-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die American Eagle Outfitters-Anteile bei 16,40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 60,976 American Eagle Outfitters-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 642,07 USD, da sich der Wert eines American Eagle Outfitters-Anteils am 29.12.2025 auf 26,93 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +64,21 Prozent.
American Eagle Outfitters erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
