American Eagle Outfitters Aktie

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WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064

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Profitable American Eagle Outfitters-Anlage? 06.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Eagle Outfitters von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in American Eagle Outfitters eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem American Eagle Outfitters-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das American Eagle Outfitters-Papier bei 15,76 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Eagle Outfitters-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 63,452 American Eagle Outfitters-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 149,11 USD, da sich der Wert eines American Eagle Outfitters-Anteils am 05.10.2026 auf 18,11 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 14,91 Prozent.

Der American Eagle Outfitters-Wert an der Börse wurde auf 3,04 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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