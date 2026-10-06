American Eagle Outfitters Aktie
WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064
|Profitable American Eagle Outfitters-Anlage?
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06.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Eagle Outfitters von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem American Eagle Outfitters-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das American Eagle Outfitters-Papier bei 15,76 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Eagle Outfitters-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 63,452 American Eagle Outfitters-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 149,11 USD, da sich der Wert eines American Eagle Outfitters-Anteils am 05.10.2026 auf 18,11 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 14,91 Prozent.
Der American Eagle Outfitters-Wert an der Börse wurde auf 3,04 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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