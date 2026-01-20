NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Eagle Outfitters von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in American Eagle Outfitters-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die American Eagle Outfitters-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 14,76 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,775 American Eagle Outfitters-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 16.01.2026 auf 25,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 172,36 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 72,36 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von American Eagle Outfitters belief sich jüngst auf 4,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at