NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Eagle Outfitters von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen American Eagle Outfitters-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden American Eagle Outfitters-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 12,38 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die American Eagle Outfitters-Aktie investierten, hätten nun 8,078 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 143,62 USD, da sich der Wert eines American Eagle Outfitters-Anteils am 10.11.2025 auf 17,78 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 143,62 USD, was einer positiven Performance von 43,62 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete American Eagle Outfitters eine Marktkapitalisierung von 2,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at