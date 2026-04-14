American Eagle Outfitters Aktie
WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064
|Frühe Investition
|
14.04.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Eagle Outfitters-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem American Eagle Outfitters-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 15,97 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das American Eagle Outfitters-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,262 American Eagle Outfitters-Anteilen. Die gehaltenen American Eagle Outfitters-Papiere wären am 13.04.2026 113,21 USD wert, da der Schlussstand 18,08 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 13,21 Prozent vermehrt.
American Eagle Outfitters wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,06 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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