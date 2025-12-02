American Eagle Outfitters Aktie

WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064

American Eagle Outfitters-Anlage 02.12.2025 16:04:23

NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Eagle Outfitters-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in American Eagle Outfitters-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der American Eagle Outfitters-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 19,93 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 5,018 American Eagle Outfitters-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.12.2025 auf 21,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,62 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 6,62 Prozent vermehrt.

American Eagle Outfitters wurde am Markt mit 3,46 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

