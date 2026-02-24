NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Eagle Outfitters-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in American Eagle Outfitters-Aktien gewesen.

Am 24.02.2025 wurde die American Eagle Outfitters-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 13,90 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das American Eagle Outfitters-Papier investiert hätte, hätte er nun 719,424 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 23,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 014,39 USD wert. Damit wäre die Investition um 70,14 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von American Eagle Outfitters betrug jüngst 4,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

