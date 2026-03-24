American Eagle Outfitters Aktie
WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064
|Lukrativer American Eagle Outfitters-Einstieg?
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24.03.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Eagle Outfitters-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der American Eagle Outfitters-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 12,72 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 7,862 American Eagle Outfitters-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.03.2026 gerechnet (16,87 USD), wäre die Investition nun 132,63 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +32,63 Prozent.
Zuletzt ergab sich für American Eagle Outfitters eine Börsenbewertung in Höhe von 2,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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