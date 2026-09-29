American Eagle Outfitters Aktie
WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064
|Rentable American Eagle Outfitters-Investition?
|
29.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Eagle Outfitters von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades American Eagle Outfitters-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das American Eagle Outfitters-Papier bei 17,72 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die American Eagle Outfitters-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,643 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97,69 USD, da sich der Wert eines American Eagle Outfitters-Papiers am 28.09.2026 auf 17,31 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 2,31 Prozent vermindert.
American Eagle Outfitters wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,77 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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