NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Eagle Outfitters von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in American Eagle Outfitters-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das American Eagle Outfitters-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 10,15 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 98,522 American Eagle Outfitters-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.07.2026 auf 16,03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 579,31 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 57,93 Prozent zugenommen.

American Eagle Outfitters wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,83 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at