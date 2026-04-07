American Eagle Outfitters Aktie

American Eagle Outfitters für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064

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American Eagle Outfitters-Performance im Blick 07.04.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Verlust hätte ein American Eagle Outfitters-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in American Eagle Outfitters-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 07.04.2021 wurden American Eagle Outfitters-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das American Eagle Outfitters-Papier an diesem Tag bei 31,13 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die American Eagle Outfitters-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 321,234 American Eagle Outfitters-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.04.2026 gerechnet (17,48 USD), wäre die Investition nun 5 615,16 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 43,85 Prozent verkleinert.

American Eagle Outfitters war somit zuletzt am Markt 2,81 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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