NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Verlust hätte ein American Eagle Outfitters-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in American Eagle Outfitters eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der American Eagle Outfitters-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 33,67 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 29,700 American Eagle Outfitters-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 01.06.2026 auf 16,14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 479,36 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 52,06 Prozent verringert.

American Eagle Outfitters markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at