American Eagle Outfitters Aktie
WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064
|Profitables American Eagle Outfitters-Investment?
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20.10.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in American Eagle Outfitters von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades American Eagle Outfitters-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 25,01 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,998 American Eagle Outfitters-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.10.2026 auf 17,93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 71,69 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 28,31 Prozent eingebüßt.
American Eagle Outfitters markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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