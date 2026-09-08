American Eagle Outfitters Aktie

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WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064

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Lukratives American Eagle Outfitters-Investment? 08.09.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Verlust hätte eine American Eagle Outfitters-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen American Eagle Outfitters-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der American Eagle Outfitters-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 18,32 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Eagle Outfitters-Aktie investiert, befänden sich nun 5,459 American Eagle Outfitters-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 17,39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,92 USD wert. Mit einer Performance von -5,08 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war American Eagle Outfitters zuletzt 2,91 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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