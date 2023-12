NASDAQ Composite Index-Titel American Software A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in American Software A von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in American Software A-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit American Software A-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das American Software A-Papier letztlich bei 16,71 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das American Software A-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,984 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,75 USD gerechnet, wäre die Investition nun 64,33 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,67 Prozent verringert.

Der Börsenwert von American Software A belief sich jüngst auf 359,33 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at