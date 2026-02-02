NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Superconductor-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in American Superconductor-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die American Superconductor-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die American Superconductor-Aktie bei 6,35 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die American Superconductor-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 574,803 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 47 118,11 USD, da sich der Wert einer American Superconductor-Aktie am 30.01.2026 auf 29,92 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 47 118,11 USD, was einer positiven Performance von 371,18 Prozent entspricht.

Der Marktwert von American Superconductor betrug jüngst 1,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at