American Superconductor Aktie
WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076
|American Superconductor-Investition
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30.03.2026 16:05:03
NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Superconductor-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades American Superconductor-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,52 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die American Superconductor-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 132,979 American Superconductor-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 484,04 USD, da sich der Wert eines American Superconductor-Papiers am 27.03.2026 auf 33,72 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 348,40 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von American Superconductor belief sich zuletzt auf 1,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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