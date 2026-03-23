NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Superconductor-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in American Superconductor-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das American Superconductor-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die American Superconductor-Aktie an diesem Tag 22,30 USD wert. Bei einem American Superconductor-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,484 American Superconductor-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.03.2026 auf 28,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 128,88 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 28,88 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von American Superconductor belief sich jüngst auf 1,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at