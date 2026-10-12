American Superconductor Aktie

American Superconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076

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Performance unter der Lupe 12.10.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Superconductor von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren American Superconductor-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 12.10.2016 wurde das American Superconductor-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 7,02 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Superconductor-Aktie investiert, befänden sich nun 1 424,501 American Superconductor-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (30,52 USD), wäre die Investition nun 43 475,78 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 43 475,78 USD entspricht einer Performance von +334,76 Prozent.

American Superconductor war somit zuletzt am Markt 1,47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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