NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Superconductor von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in American Superconductor-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

American Superconductor-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das American Superconductor-Papier an diesem Tag bei 5,51 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,149 American Superconductor-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 32,19 USD gerechnet, wäre die Investition nun 584,21 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 484,21 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von American Superconductor belief sich jüngst auf 1,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at