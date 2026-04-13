NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Superconductor von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die American Superconductor-Aktie gebracht.

Das American Superconductor-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die American Superconductor-Aktie an diesem Tag 4,28 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die American Superconductor-Aktie investierten, hätten nun 23,364 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 10.04.2026 881,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 37,71 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 781,07 Prozent angezogen.

American Superconductor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,80 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at