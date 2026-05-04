American Superconductor Aktie
WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076
|American Superconductor-Investition im Blick
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04.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Superconductor von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die American Superconductor-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die American Superconductor-Anteile bei 21,10 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die American Superconductor-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,739 American Superconductor-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 01.05.2026 auf 52,51 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 248,86 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 148,86 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von American Superconductor belief sich zuletzt auf 2,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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