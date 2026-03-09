NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Superconductor von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in American Superconductor-Aktien gewesen.

Am 09.03.2025 wurden American Superconductor-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die American Superconductor-Aktie 19,25 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das American Superconductor-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 51,948 American Superconductor-Anteilen. Die gehaltenen American Superconductor-Anteile wären am 06.03.2026 1 438,96 USD wert, da der Schlussstand 27,70 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43,90 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von American Superconductor belief sich jüngst auf 1,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at