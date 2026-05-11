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American Superconductor Aktie

American Superconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076

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Frühes Investment 11.05.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Superconductor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in American Superconductor eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das American Superconductor-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das American Superconductor-Papier an diesem Tag bei 4,41 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die American Superconductor-Aktie investierten, hätten nun 226,757 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des American Superconductor-Papiers auf 55,19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 514,74 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 151,47 Prozent angezogen.

American Superconductor wurde am Markt mit 2,63 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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