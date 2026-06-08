American Superconductor Aktie
WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076
|Hochrechnung
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08.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Superconductor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das American Superconductor-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6,28 USD. Bei einem American Superconductor-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 593,625 American Superconductor-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 67 474,10 USD, da sich der Wert eines American Superconductor-Anteils am 05.06.2026 auf 42,34 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 67 474,10 USD entspricht einer Performance von +574,74 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von American Superconductor bezifferte sich zuletzt auf 2,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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