American Superconductor Aktie

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WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076

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Hochrechnung 08.06.2026 16:04:05

NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Superconductor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in American Superconductor-Aktien gewesen.

Das American Superconductor-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6,28 USD. Bei einem American Superconductor-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 593,625 American Superconductor-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 67 474,10 USD, da sich der Wert eines American Superconductor-Anteils am 05.06.2026 auf 42,34 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 67 474,10 USD entspricht einer Performance von +574,74 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von American Superconductor bezifferte sich zuletzt auf 2,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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