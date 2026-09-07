NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Superconductor von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in American Superconductor-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades American Superconductor-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die American Superconductor-Aktie bei 14,28 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 7,003 American Superconductor-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 29,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 206,93 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 106,93 Prozent angewachsen.

American Superconductor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,43 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at