American Superconductor Aktie
WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076
|American Superconductor-Anlage unter der Lupe
|
07.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Superconductor von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades American Superconductor-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die American Superconductor-Aktie bei 14,28 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 7,003 American Superconductor-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 29,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 206,93 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 106,93 Prozent angewachsen.
American Superconductor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,43 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Superconductor Corp
Analysen zu American Superconductor Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|American Superconductor Corp
|25,25
|-0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht Rekord fester aus dem Handel -- DAX schließt knapp über 26.000 Punkten -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentierte sich zum Wochenstart in Rekordlaune. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.