NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in American Superconductor abgeworfen

Bei einem frühen American Superconductor-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem American Superconductor-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 6,86 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 145,773 American Superconductor-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 004,37 USD, da sich der Wert einer American Superconductor-Aktie am 06.10.2023 auf 6,89 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +0,44 Prozent.

Der Börsenwert von American Superconductor belief sich zuletzt auf 208,98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at