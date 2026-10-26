American Superconductor Aktie

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WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076

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Lohnender American Superconductor-Einstieg? 26.10.2026 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Superconductor von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen American Superconductor-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die American Superconductor-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die American Superconductor-Anteile bei 6,22 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das American Superconductor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 160,772 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen American Superconductor-Aktien wären am 23.10.2026 4 038,59 USD wert, da der Schlussstand 25,12 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 303,86 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von American Superconductor betrug jüngst 1,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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