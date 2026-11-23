Bei einem frühen American Superconductor-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der American Superconductor-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der American Superconductor-Aktie betrug an diesem Tag 8,98 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 113,586 American Superconductor-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des American Superconductor-Papiers auf 19,28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 469,93 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 114,70 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte American Superconductor einen Börsenwert von 927,76 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at