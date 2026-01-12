NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Superconductor von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die American Superconductor-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem American Superconductor-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 27,08 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Superconductor-Aktie investiert, befänden sich nun 369,276 American Superconductor-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 325,70 USD, da sich der Wert einer American Superconductor-Aktie am 09.01.2026 auf 30,67 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,26 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von American Superconductor belief sich jüngst auf 1,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at