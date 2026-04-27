American Superconductor Aktie

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WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076

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Profitable American Superconductor-Anlage? 27.04.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Superconductor-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in American Superconductor eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem American Superconductor-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9,79 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 021,450 American Superconductor-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 50 541,37 USD, da sich der Wert einer American Superconductor-Aktie am 24.04.2026 auf 49,48 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 405,41 Prozent zugenommen.

American Superconductor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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