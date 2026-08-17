American Superconductor Aktie

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WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076

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Langfristige Anlage 17.08.2026 16:03:30

NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Superconductor-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen American Superconductor-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden American Superconductor-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen American Superconductor-Anteile an diesem Tag bei 6,77 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 14,771 American Superconductor-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.08.2026 auf 31,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 471,49 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 371,49 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von American Superconductor bezifferte sich zuletzt auf 1,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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