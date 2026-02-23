NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Superconductor-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in American Superconductor-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit American Superconductor-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren American Superconductor-Anteile an diesem Tag 24,45 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 408,998 American Superconductor-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 34,04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 922,29 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 39,22 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von American Superconductor bezifferte sich zuletzt auf 1,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at