NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Superconductor-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in American Superconductor eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Das American Superconductor-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die American Superconductor-Aktie bei 43,20 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Superconductor-Aktie investiert, befänden sich nun 2,315 American Superconductor-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der American Superconductor-Aktie auf 30,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,65 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 29,35 Prozent.

American Superconductor war somit zuletzt am Markt 1,47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at