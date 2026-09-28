NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Superconductor von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in American Superconductor eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem American Superconductor-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 7,50 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die American Superconductor-Aktie investierten, hätten nun 13,333 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 30,01 USD gerechnet, wäre die Investition nun 400,13 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 300,13 Prozent.

Der Börsenwert von American Superconductor belief sich jüngst auf 1,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at