09.02.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Superconductor von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde die American Superconductor-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 32,85 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das American Superconductor-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,044 American Superconductor-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 85,75 USD, da sich der Wert einer American Superconductor-Aktie am 06.02.2026 auf 28,17 USD belief. Damit wäre die Investition um 14,25 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete American Superconductor eine Marktkapitalisierung von 1,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
