American Woodmark Aktie

American Woodmark für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871501 / ISIN: US0305061097

Lohnendes American Woodmark-Investment? 08.12.2025 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Titel American Woodmark-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Woodmark-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in American Woodmark-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit American Woodmark-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das American Woodmark-Papier an diesem Tag bei 53,33 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Woodmark-Aktie investiert, befänden sich nun 18,751 American Woodmark-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.12.2025 auf 54,82 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 027,94 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,79 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete American Woodmark eine Marktkapitalisierung von 796,97 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

