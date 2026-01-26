NASDAQ Composite Index-Titel American Woodmark-Aktie: So viel Verlust hätte ein American Woodmark-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in American Woodmark eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das American Woodmark-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der American Woodmark-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 81,19 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in American Woodmark-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,317 American Woodmark-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.01.2026 auf 61,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 756,74 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 24,33 Prozent.

American Woodmark erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 897,32 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at